Davutoğlu: Ben değil, onlar ihanet etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli ziyaretler kapsamında Kayseri'ye geldi. Partililer tarafından Erkilet Havalimanında karşılanan Davutoğlu, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

DHA'nın haberine göre, çarşı gezisinde Davutoğlu'nu durduran Burhan Karamustafaoğlu isimli bir kişi, "Biz, seni sevmiştik. Ne zamana kadar? Sen yol arkadaşına ihanet ettin, o zamana kadar" dedi. Bu konuşmalar üzerine Davutoğlu, "Onlar bana ihanet etti. Ben o sözü tuttum, onlar tutmadı. Onlar damatlarını, yakınlarını zengin ettiler" cevabını verdi.

Davutoğlu, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ettikten sonra muhtarlarla bir araya geldi.