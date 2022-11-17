Davutoğlu: Başbakanlık dönemimde kullandığım uçakla uyuşturucu taşındı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında partisinin Uyuşturucu ile Topyekûn Mücadele programını açıkladı.

Burada yaptığı konuşmada, İstanbul merkezli ACM Air Charter şirketine bağlı TC-GVA kuyruk kodlu özel Türk jetinin 4 Ağustos 2021'de Brezilya'da içinde 1,3 ton kokain ile yakalanmasını hatırlatan Davutoğlu, "Şimdi nerede bu uçak ne oldu o dava biliyor muyuz? Basını kontrol ederseniz, yayın yasağı getirirseniz bir süre bu olayı göz ardı edebilirsiniz ama bu millet bunu unutmaz" diye konuştu.

Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bu ülke adına utanç duyduğum bir olayı anlatmak istiyorum: Rahmetli Özal ilk defa Cumhurbaşkanları kullansın diye bir uçak almıştı. Üzerinde ay yıldız olan Türkiye’yi temsil eden bir uçak, ben de kullandım bu uçağı.

Uzun yıllar kullanılması dolayısıyla yıpranmış olmasına rağmen bir onuru vardı uçağın. O oturduğunuz koltuklarda Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanları, son 30 yılın devlet adamları oturmuştu. Bu uçak, bir şirkete galiba 1,5 milyon dolar civarında bir rakamla satılmış. Geçen sene Brezilya’da, içinde kokain yakalanarak bu uçağa el kondu.

Bir devletin haysiyeti, milletin haysiyeti olan ve ‘Bizim cumhurbaşkanlarımızın, başbakanlarımızın kullandığı uçak’ diye belki de bir müze gibi sunulması gereken bir uçak, üzerinde ay yıldız olan bir uçak, kokain ile yakalandı. Bu, ülkede gündem olduktan sonra İçişleri Bakanı yerinde oturuyorsa, Cumhurbaşkanı sesini kesmişse hiç kimse milli haysiyet ve onurdan bahsedemez.

Ülke içinde hamaset yapanlar, her konu açıldığında millilikten, yerlilikten, dünya lideri olmaktan bahsedenler, bunun hesabını verecekler. Millet vicdanı bunu kabul etmez. Bu uçak nerede şimdi, bu uçak? Ne oldu o dava? Hangi iş adamı kimi kiraladı da Türkiye Cumhuriyeti’nin haysiyeti ayaklar altına alındı? Basını kontrol ederseniz, yayın yasakları getirirseniz böyle olayları bir müddet göz ardı edebilirsiniz. Ama bu olaylar milletin vicdanından kopmaz." (ANKA)