Çavuşoğlu: 'Rusya'yı mı savunuyorsunuz?' diyorlar, hayır savunmuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Rusya'yı mı savunuyorsunuz?' diyorlar. Hayır savunmuyoruz, bu bir anlaşma. Rusya'nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi karşılanması gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Özellikle ABD ile diğer taraftan Avrupalı müttefiklerimizle, ülkelerle yoğun bir şekilde süreci yürüttük. Özellikle Rus amonyağının Odessa'dan ve de bazı Avrupa ülkelerinden Estonya, Letonya, Belçika, Hollanda, Almanya limanlarından ihracatıyla ilgili yoğun temas yürütmemiz gerekiyordu.

Sonuçta bu konularda önemli adımlar atıldı. Rusya da tatmin oldu ama engellerin tamamen kalkmadığını söylemek lazım. Bunu söylediğimiz zaman bazıları Rusya'yı mı savunuyorsunuz diyorlar. Hayır savunmuyoruz, bu bir anlaşma. Rusya'nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Anlaşmaya herkesin uyması lazım. Bazı zorluklar oldu, epeyce mesafe kat edildi. Umarım 4 ay sonra tekrar uzatılır.

Bu adımlar güven artırıcı adımlardır. Esir takası, bizim de yardımcı olduğumuz. Nükleer santral konusunda, atom enerjisi uzmanları ile Türkiye'de bir araya gelinmesi. Önemli buluşmalara arabuluculuk ve ev sahipliği yaptık. İnşallah bir daha da ihtiyaç kalmaz. O zamana kadar ateşkes olur, sorunun tamamen çözülmesi için müzakereye dönüş olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ve Zelenskiy ile temasları olacaktır. Biz komşumuz açken tok yatmayalım anlayışla çabalarımızın kesintisiz olmaması için sürdüreceğiz."