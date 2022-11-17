Rusya’dan gübre ihracatı yaptırımlar nedeniyle yüzde 38 azaldı

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin, Sputnik’e röportajında Rusya’ya yönelik yaptırımların marttan eylüle kadar Rusya’dan gübre ihracatının geçen yıla göre yüzde 38 oranında azalmasına neden olduğunu, böylece tüketicilere 8 milyon tona yakın eksik hammadde ulaştırıldığını söyledi.

Verşinin, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rus tarım ürünlerinin tek taraflı yaptırımlar kapsamından çıkarıldığı yönündeki açıklamalarına rağmen Rus gübre üreticilerinin ve tedarikçilerinin uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaştıklarının altını çizdi.

Rus diplomat, “Somut olarak bu yılın mart ayından eylüle kadar Rusya'nın dünya pazarlarına tedarik ettiği gübre geçen yıla göre yüzde 38 oranında azaldı, ithalatçı ülkeler ise 105 milyon insanı doyurabilecek 25 milyon ton gıda üretimi için yeterli olan 8 milyon ton ürünü eksik aldı” diye konuştu.