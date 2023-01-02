Davutoğlu Altılı Masa toplantısı öncesinde genel başkanları ziyaret edecek

Altılı Masa, 10’uncu toplantısını 5 Ocak Perşembe günü Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde yapacak. Davutoğlu, toplantı öncesi siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret edecek.

Davutoğlu, bugün saat 12:00’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, saat 14:00’te İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’i, saat 18:00’de ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret edecek. Davutoğlu, 4 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’te Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve saat 16:00’da da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la bir araya gelecek. (ANKA)