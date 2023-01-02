Davutoğlu Altılı Masa toplantısı öncesinde genel başkanları ziyaret edecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Altılı Masa'nın 10. toplantısından önce siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret edecek.

Haber Merkezi

Altılı Masa, 10’uncu toplantısını 5 Ocak Perşembe günü Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde yapacak. Davutoğlu, toplantı öncesi siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret edecek.

Davutoğlu, bugün saat 12:00’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, saat 14:00’te İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’i, saat 18:00’de ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret edecek. Davutoğlu, 4 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’te Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve saat 16:00’da da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la bir araya gelecek. (ANKA)

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