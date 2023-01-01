Davutoğlu'ndan Sinan Ateş açıklaması: Birileri siyasi saldırı girişimlerine mi hazırlanıyor?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesi hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Birileri ülkenin sokaklarında siyasi saldırı girişimlerine mi hazırlanıyor? Ya da birileri seçime gergin atmosferde gidilmesini mi arzuluyor?" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ankara’nın göbeğinde, siyasetçi Sinan Ateş katledildi. 48 saat geçti, Cumhurbaşkanı, Bahçeli, İçişleri ve Adalet Bakanlarından ses yok. Birileri ülkenin sokaklarında siyasi saldırı girişimlerine mi hazırlanıyor? Ya da birileri seçime gergin atmosferde gidilmesini mi arzuluyor?