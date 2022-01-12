Davutoğlu Akşener'le görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Görüşme İYİP Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

Davutoğlu, geçtiğimiz gün Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiş, akşam yemeğinde bir araya gelmişlerdi.

Ahmet Davutoğlu, bu sabah düzenlediği basın toplantısında siyasi parti liderleriyle görüşmelerinin devam ettiğini aktararak, “Bu görüşmelerdeki amacımız, Türkiye’de birbirine hasım ve karşı kutuplar gibi görülmeye başlanan siyasi iklimi, birbiriyle konuşan, diyalog içerisinde çözüm arayan ve gençlerimizin ümitlerini yeşerten bir iklime çevirmek” açıklamasında bulundu.