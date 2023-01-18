Davos'un görünmeyen yüzü: Kadınlara etkinliklere tek başınıza katılmayın uyarısı

16-20 Ocak tarihlerinde İsviçre Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'na ilişkin dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

Dünya Ekonomi Forumu etkinliklerinde erkeklerin kadın katılımcılara yönelik cinsel saldırılarının oldukça yaygın olduğunu belirten Avusturya medyası, kadınların etkinliklere tek başlarına katılmaması yönünde uyarıldıklarını aktardı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, dünya liderleri, uluslararası şirketlerin yöneticileri ve etkili ekonomistlerin bir araya geldiği Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlendiği Davos'ta bulunan eskort ajanslarında tüm randevuların dolduğunu bildiren Express gazetesi, söz konusu ajansların birinden edindiği mesajı yayınladı.

Daha önce de pek çok kez dünya basınının dikkat çektiği 'Davos'un karanlık yüzü', 2020'de Times gazetesinin yayınladığı haberde kadınlara yönelik 'rutin cinsel saldırılarla' gündeme gelmişti. Etkinlik bu nedenle 'kadın katılımcıların hava karardıktan sonra dışarıya tek başlarına çıkmaması gerektiği' yönündeki bir uyarıyla başlamış, katılımcılardan biri ise bu durumu "Çünkü önemli bir CEO tarafından başınıza bir şey gelirse, insanlar kime inanacak? Size mi yoksa o CEO'lara mı?" şeklinde açıklamıştı.