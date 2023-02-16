David Malpass, Dünya Bankası başkanlığından istifa edeceğini ilan etti

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Haziran ayı sonunda görev süresi sona ermeden önce istifa edeceğini duyurdu. Açıklama, Malpass'ın fosil yakıtların gezegeni ısıttığına dair bilimsel fikir birliğini kabul etmeyi reddetmesinin ardından gelen istifa çağrılarını takiben geldi.

2019'dan beri Dünya Bankası'nı yöneten Malpass, yaptığı açıklamada, "yeni meydan okumaların peşine düşeceğini" söyleyerek erken ayrılmanın gerekçesini sunmaktan kaçındı.

Malpass istifa edeceğini LinkedIn üzerinden paylaştığı metinde duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Malpass'a Dünya Bankası Başkanı olarak verdiği hizmet ve sorunsuz geçiş taahhüdü için teşekkür etti. Yellen, "ABD, bir sonraki Dünya Bankası Başkanı için şeffaf, liyakate dayalı ve hızlı bir adaylık süreci yürütülmesini bekliyor." ifadesini kullandı.

Yellen, "İklim değişikliğine karşı mücadelede hepimiz ortak hedeflerimizi yükseltmeye devam etmemiz gerekse de, Başkan Malpass'ın görev süresi boyunca Dünya Bankası bu alanda son zamanlarda önemli ilerlemeler kaydetti" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı, yorumlarına "Dünya, Rusya'nın yasadışı ve sebepsiz işgali karşısında Ukrayna'ya verdiği güçlü destekten, Afgan halkına yardım etme konusundaki hayati çalışmasından ve düşük gelirli ülkelere borç azaltma yoluyla borç sürdürülebilirliğine ulaşmalarına yardım etme taahhüdünden yararlandı" diye ekledi.

Geleneksel olarak, Dünya Bankası Grubu Başkanı, Dünya Bankası Grubu'nun en büyük hissedarı olan ABD tarafından aday gösterilen kişi oluyor. Malpass, ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın iktidarı sırasında göreve getirilmişti. Mevcut Joe Biden hükümeti ile Malpass arasında uyuşmazlık daha öncesinde de gündeme gelmişti.