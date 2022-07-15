Datça'daki yangının bilançosu ortaya çıktı: 'Yaklaşık bin futbol sahası kadar alan yok oldu'

Muğla'nın Datça ilçesinde yangını bölgesinde inceleme yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin ile birlikte bugün açıklama yaptı. Özkoç orman yangınında yaklaşık bin futbol sahası kadar büyüklükteki alanın yandığını söyledi.

Özkoç, "Gördüğümüz manzara gerçekten çok üzüntü verici. Burada füze rampasının olduğu bir yer var. Stratejik olarak önemli. Ormanlarımız gerçekten geri dönülmesi uzun süre alacak şekilde maalesef yanmış durumda. Müdahale ettiğiniz zaman orman alanlarının yanmasını engelleyebiliyorsunuz" dedi.

'Orman Genel Müdürlüğü’ne bir tane uçak alacak gücü yok mu?'

ANKA'nın haberine göre, Özkoç’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Orman yangınları elbette çıkar, depremler elbette olur, sel felaketleri ile elbette karşılaşılabilir, ama bizim yapmamız gereken, yani devletimizin, yani devleti yöneten iktidarın yapması gereken tedbir almaktır. Olası felaketleri en asgari seviyeye indirmektir. Yani bu felaketlerin daha fazla büyük zarar vermemesi için bu konuda tedbir almaktır.

Yangın söndürme helikopterleri, uçakları ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yöneten iktidarın zamanında kendimize ait, bizim envanterimize dahil olan uçak ve helikopterleri bulunmuş olsaydı, Türk Hava Kurumu’nun uçakları gerçekten yeteri kadar zaman içinde hemen tamir edilip de onlar da devreye sokulabilseydi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kendi cumhurbaşkanına 8, 10 tane uçak alacak gücü var da Orman Genel Müdürlüğü’ne bir tane uçak alacak gücü yok mu? Söylediğimiz şey bu.

'Bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan yandı'

Rüzgârın etkisiyle bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan maalesef yandı, yok oldu. Ama bununla ilgili elbette erken tedbir almak, uzman, tecrübeli kişilerin bu alanda çalışıyor olması, Türk Hava Kurumu’nu belki de bir AFAD pozisyonunda değerlendirilmesi gerektiğini, gerekirse bütün güçlerimizi birleştirerek ormanlarla, yangınlar ile ilgili uzmanlaşmış profesyonel ekiplerin yetiştirilmesi, kendi envanterimize ait orman yangınlarında kullanacağımız uçakların ve helikopterlerin olması bu büyük felaketi asgari düzeye indirecektir."