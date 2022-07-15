Datça'daki yangının bilançosu ortaya çıktı: 'Yaklaşık bin futbol sahası kadar alan yok oldu'

Muğla'nın Datça ilçesinde yangını bölgesinde inceleme yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin ile birlikte bugün açıklama yaptı. Özkoç orman yangınında yaklaşık bin futbol sahası kadar büyüklükteki alanın yandığını söyledi.
Özkoç, "Gördüğümüz manzara gerçekten çok üzüntü verici. Burada füze rampasının olduğu bir yer var. Stratejik olarak önemli. Ormanlarımız gerçekten geri dönülmesi uzun süre alacak şekilde maalesef yanmış durumda. Müdahale ettiğiniz zaman orman alanlarının yanmasını engelleyebiliyorsunuz" dedi.
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ANKA'nın haberine göre, Özkoç’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle: