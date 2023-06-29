Datça'da orman yangını

Datça'daki Kargı Koyu ile Taşlık Plajı arasında bulunan ormanda yangın çıktı.

Haber Merkezi

Muğla'nın Datça ilçesine orman yangını çıktı.

Yangın, Kargı Koyu ile Taşlık Plajı arasında bulunan tepelik alandaki ormanda meydana geldi.

Yangına, yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

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Muğla Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı