Muğla'nın Datça ilçesine orman yangını çıktı.
Yangın, Kargı Koyu ile Taşlık Plajı arasında bulunan tepelik alandaki ormanda meydana geldi.
Yangına, yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Datça'da orman yangını
Datça'daki Kargı Koyu ile Taşlık Plajı arasında bulunan ormanda yangın çıktı.
Haber Merkezi
Muğla'nın Datça ilçesine orman yangını çıktı.
Yangın, Kargı Koyu ile Taşlık Plajı arasında bulunan tepelik alandaki ormanda meydana geldi.
Yangına, yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.