Datça'da elektrik kesintisinin nedeni açıklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen ve yaklaşık 3 saat kadar süren elektik kesintisinin nedeni açıklandı. Belediye başkanı Abdullah Gürsel Uçar'ın yaptığı açıklamaya göre elektrikler yangına müdahale eden söndürme uçaklarının daha rahat çalışabilmesi için kesildi.

Yangına müdahale uçaklarının rahat manevra yapabilmesi ve olası durumlarda elektrik tellerine çarpmaması için uygulamaya gidilen kesinti saat 21.30 sularında sona erdi. Uçar Halk TV'ye yaptığı açıklamada: "Yangın noktalarına uçaklar su ile müdahale ediyor. Marmaris-Datça arasında çok sayıda yangına müdahale uçağı görevde. Uçakların uçuş hattında da elektrik telleri var. Hem tellere çarpma hem de olası su dökülmesi nedeni ile elektrik planlı bir şekilde kesilmiş” dedi.

İlçeye elektriğin yeniden verildiği ve herhangi bir elektrik sorununun olmadığı belirtiliyor.