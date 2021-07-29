Datça'da da orman yangını

Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı.

Haber Merkezi

Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı.

Aktur Tatil Sitesi yakınında başlayan orman yangınına müdahale edildiğini duyuran Datça Belediyesi, daha sonra yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

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