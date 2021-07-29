Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı.
Aktur Tatil Sitesi yakınında başlayan orman yangınına müdahale edildiğini duyuran Datça Belediyesi, daha sonra yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
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Haber Merkezi
Datça'da da orman yangını
Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı.
Haber Merkezi
Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı.
Aktur Tatil Sitesi yakınında başlayan orman yangınına müdahale edildiğini duyuran Datça Belediyesi, daha sonra yangının kontrol altına alındığını açıkladı.