AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 20:40'ta Ege Denizi'nde deprem gerçekleşti.
Muğla'nın 44.26 km açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.60 km olarak kaydedildi.
Haber Merkezi
Datça açıklarında deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 20:40'ta Ege Denizi'nde deprem gerçekleşti.
Muğla'nın 44.26 km açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.60 km olarak kaydedildi.