Datça açıklarında deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 20:40'ta Ege Denizi'nde deprem gerçekleşti.

Muğla'nın 44.26 km açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.60 km olarak kaydedildi.