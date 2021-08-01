Datça açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Muğla'nın Datça açıklarında gece boyunca önce 4,5 büyüklüğünde, ardından aynı bölgede 3,8 ve 4,2 büyüklüğünde 3 deprem gerçekleşmişti.

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