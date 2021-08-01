AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Muğla'nın Datça açıklarında gece boyunca önce 4,5 büyüklüğünde, ardından aynı bölgede 3,8 ve 4,2 büyüklüğünde 3 deprem gerçekleşmişti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Datça açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Muğla'nın Datça açıklarında gece boyunca önce 4,5 büyüklüğünde, ardından aynı bölgede 3,8 ve 4,2 büyüklüğünde 3 deprem gerçekleşmişti.