Datça açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi.

Saat 14.26'da medyada gelen depremin derinliği 15,02 kilometre olarak açıklandı.

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