AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi.
Saat 14.26'da medyada gelen depremin derinliği 15,02 kilometre olarak açıklandı.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Datça açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi.
Saat 14.26'da medyada gelen depremin derinliği 15,02 kilometre olarak açıklandı.