Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, saat 13:24'te, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Ege Denizi Datça açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kaya Emre Uzmay
Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, saat 13:24'te, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Ege Denizi Datça açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.