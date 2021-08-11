Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, saat 13:24'te,  4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD, Ege Denizi  Datça açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

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