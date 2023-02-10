DASK: 30 bini aşkın hasar ihbarı işleme alındı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 5’inci gününde, yıkılan ve hasar gören binalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. 30 bini aşkın hasar ihbarının işleme alındığını belirten DASK Genel Müdürü Selva Eren, depremin üzerinden 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesinin yapıldığını belirtti.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun deprem bölgesinde kuracağı mobil ofislerin ve deprem tırının konuşlanacağı yerleri tespit ettiklerini söyleyen Eren "Deprem Tırımız ilk olarak Kahramanmaraş’a yerleşerek hizmete başlamış olup, diğer mobil ofislerimiz ise 13 Şubat itibarıyla faaliyete geçecektir" dedi.

Eren "Bugün itibarıyla biriken deprem fonlarımız 23 milyar TL seviyesinde olup, sigortacılık tekniği çerçevesinde bu tutarın üzerine eklediğimiz ciddi miktarda reasürans koruması ile toplamda 117 milyar TL ödeme kapasitemiz ile bu ve benzeri birçok depremde sigortalarımızın hasarlarını tazmin edecek finansal güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

Eren "Şu ana kadar tarafımıza ulaşmış 30 bini aşkın hasar ihbarı işleme alınmış olup eksper görevlendirmelerine başladık. Depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik ve hasar ödemelerimizi hızla sürdürüyoruz" diye belirtti.

Fitch: Sigortalanabilir kayıp 4 milyar doları bulabilir

Fitch Ratings, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin sigorta zararlarına yönelik yayımladığı notta, sigortalanabilir kaybın büyük ihtimalle 2 milyar doları aşabileceğini hatta 4 milyar dolara ulaşabileceğini öngörmüştü. Öte yandan depremin kamuya maliyetinin ne olacağına yönelik henüz kesin bir tahminde bulunulamazken, bu miktarın 80 milyar dolara kadar çıkabileceğine yönelik öngörüler ekonomistlerce dile getiriliyor.