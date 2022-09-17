Darülaceze taşınmazlarını satıyor

Bugün Resmi Gazetede Darülacaze’nin İstanbul’da iki taşınmaz satış ihale ilanı yayımlandı. 27 Eylül günü yapılacak ihalede taşınmazlarından en az 4 milyon 500 bin lira gelir bekleniyor.

İstanbul Sarıyer İlçesindeki gazino vasıflı taşınmaz için 4 milyon 100 bin lira; İstanbul Kağıthane’deki apartman nitelikli taşınmazın 4’te bir hissesi için 470 bin lira tahmini bedel belirlenmiş. İhale ilanından taşınmazların kirada olduğu anlaşılıyor.

Darülaceze, 29 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul Adalar İlçesi Kınalı Ada Mahallesindeki 2,028 m² yüzölçümlü “köşk ve müştemilatını” 8 milyon liraya satışa çıkarmıştı.

Darülacaze, çalışmalarını Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak sürdürmektedir. İnternet sitesinde; Kuruma kabul edilenlerin giyinme, barınma, sağlık, eğitim ve atölye çalışmaları ile sosyal yaşantıya adaptasyonları ve motivasyonlarının sağlandığı belirtilmektedir.

Kurumun, sahip olduğu taşınmazlarını kuruluş amacı doğrultusunda etkin biçimde kullanarak gerçekleştirmek yerine kiraya vermeyi ya da satmayı tercih etmesi, yönetim anlayışındaki bozukluğun göstergesi olarak algılanmalıdır.

Darülacezenin amacını, İstanbul’un en çok para getiren bölgelerindeki taşınmazlarını rant avcılarına yağmalatmak olarak güncellediğini söylemek abartı olmayacaktır.