Darp edilen hamile kadın ve 4 yaşındaki çocuğu bıçaklanarak öldürüldü

Dün gece saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu kenarında park halindeki minibüsün içerisinde bir kadın ile çocuğu hareketsiz şekilde yatarken gören çevredeki yurttaşlar, ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede araç içerisinde hareketsiz şekilde yatan ve 5 aylık hamile olduğu belirlenen yabancı uyruklu 41 yaşındaki Emine El A. ile 4 yaşındaki oğlu Halid M.'nin darp edilerek ve bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Olay sonrası bölgede geniş çaplı çalışma başlatılırken, öldürülen hamile kadın ile oğlunun cenazesi olay yeri inceleme çalışmaları sonrasında Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvurulurken, öldürülen kadının yabancı uyruklu eşi Mustafa M.'yi gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden hamile kadın ile oğlunun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan Mustafa M.'nin jandarma karakolundaki işlemeleri sürerken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)