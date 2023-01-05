Darp edilen genç evinde ölü bulundu: İki tutuklama

Isparta'da, bir eğlence mekanında darp edildiği belirlenen 22 yaşındaki Hasan Tanrıkulu evinde ölü bulundu.

Tanrıkulu, ihbar üzerine adrese giden polis ekiplerince ölü bulundu.

Araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tanrıkulu'nun gittiği bir eğlence mekanında darp edildiğini saptadı. Polis ekipleri, Tanrıkulu'nun darp edildikten sonra eğlence mekanından ayrıldığını ve evine geldiğini belirledi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği zanlılar E.A.Y., M.Y., Y.C.B. ve A.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ş. ve Y.C.B. savcılık tarafından serbest bırakıldı. M.Y. ve E.A.Y ise tutuklandı. (AA)