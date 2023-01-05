Van’da iki sözleşmeli er, mülteci kadına tecavüz iddiasıyla tutuklandı

Sözleşmeli er olarak görev yapan iki askeri personelin, deport etmek için sınıra götürdükleri 16 kişilik grupta yer alan Afgan Leyla M. (24) adlı mülteci kadını gruptan ayırdıkları ve tuvalete götürdükleri öne sürüldü. Tuvelette tecavüze uğradığı iddia edilen mülteci kadının çığlık atması üzerine görevli diğer askeri personelin olay yerine geldiği belirtildi.

T24'ten Ruşen Takva'nın haberine göre karakol komutanı teğmen, kadının iki sözleşmeli eri teşhis etmesi üzerine olayı savcılığa bildirdi. Gözaltına alınan zanlı O. K. , suçlamaları reddetti ve olaydan diğer şüpheliyi sorumlu tuttu. Diğer şüpheli A. C. D. ise suçlamaları kabul etti ve suçu birlikte işlediklerini belirtti. İki isim tutuklandı.