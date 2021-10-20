Darıca'da kontrolsüz patlatma: 1 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında patlatma meydana geldi. Kontrolsüz patlatmanın dinamitle yapıldığı anlaşılırken, etrafa saçılan parçalar arabalara saplandı. Bir kişi de yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yurttaş olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlatma anı bölgedekiler tarafından görüntülendi.

İHA'da yer alan habere göre, metro kazı çalışmaları sırasında patlatmanın meydana geldiği belirtildi. Öte yandan soL'un ulaştığı ve bölgede bir fabrikada çalışan yurttaş, Kroman Çelik fabrikasının depo sahasını genişletmeye çalıştığını, söz konusu alanın metro kazı inşaatı bölgesinde bulunmadığını söyledi.

Söz konusu çalışma sahası