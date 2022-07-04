Dargeçit JİTEM Davası'nda tüm sanıklar beraat etti

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 29 Ekim 1995 ile 8 Mart 1996 tarihleri arasında 3’ü çocuk 7 sivil ile Uzman Çavuş Bilal Batır'ın kaybedilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan davanın 26. duruşması Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, dönemin Mardin Jandarma Komando Tabur Komutanı Hurşit İmren, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Tire, Dargeçit Merkez Jandarma Karakol Komutanı Mahmut Yılmaz, Karakol Komutanı Yardımcısı Haydar Topçam ve Uzman Çavuş Kerim Şahin’in de aralarında bulunduğu 18 sanığın “taammüden öldürmek”le yargılandığı davada, sanıklar beraat etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların meydana gelen olaylarla bağlantısını kuracak kesin delile ulaşılamadığı gerekçesiyle beraatlarına kadar verdi.