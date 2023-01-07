Darbeci Alman prens ile ilgili yeni iddia

Almanya'da darbe planı yaptıkları iddiasıyla operasyon yapılan "İmparatorluk Vatandaşları"nın (Reichsbürger) lideri olduğu öne sürülen Heinrich XIII. Prens Reuss'un, tutuklanmadan kısa süre önce arazi satın almak için federal hükümet yetkilileriyle bir milyon euroluk sözleşme imzaladığı belirlendi.

Spiegel dergisinin yayımladığı haberde, terör davasının ana zanlısı olan 71 yaşındaki Prens Reuss'un Thüringen'de devletten 394 hektarlık orman arazisi satın almak için sözleşme yaptığı, sözleşmenin de noter tarafından tasdik edildiği belirtildi.

Halen tutuklu bulunan ve örgüt lideri olarak yargılanacak Prens Reuss'un arazi satın alma girişimi Federal Meclis üyesi Gesine Lötzsch'ün Federal Maliye Bakanlığının cevaplaması üzerine verdiği soru önergesiyle ortaya çıktı.