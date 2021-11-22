'Darağacında üç fidan' paylaşımı yapan eğitimciye terör soruşturması

Birleşik Kamu-İş Samsun İl Temsilcisi Onur Gündüz, Eğitim İş Samsun Şube Başkanı olarak görev yaptığı 6 Mayıs 2021’de “Darağacında üç fidan, yüreğimizde sonsuz bir orman oluşturmuştur” başlıklı sosyal medya paylaşımı nedeniyle 30 Kasım’da Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Volkan Erkan, “Üç fidanın davalarındaki doğruluk, davranışlarındaki samimiyet, inançlarındaki güç, yok edilemeyen bir ifade olarak bugün de yaşamaya devam etmektedir. Tam bağımsız Türkiye mücadelesi bugün de devam etmektedir. Başkanımız Gündüz hakkında açılmış terör ve teröristi övmek suçlaması gülünçtür. Gündüz yalnız değildir” dedi.

ADD Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli’de aynı tarihte sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda “Silahlı terör örgütü propagandası” yaptığı suçlamasıyla 2 Aralık’ta Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.