Dar gelirlinin gıda enflasyonu resmi enflasyonu neredeyse ikiye katladı

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, fiyat artışı aylık yüzde 4,53, yıllık yüzde 67,07 oldu.

En yüksek artış yıllık yüzde 94,8 ile lokanta ve otellerde oldu. İkinci en yüksek fiyat artışının görüldüğü harcama grubu yıllık yüzde 91,8 artışla eğitim olurken üçüncü harcama grubu ise yüzde 81,3 ile sağlık oldu. Ancak TÜİK madde fiyat listesini Haziran 2022’den bu yana açıklamadığı için bütün ve hizmet bazında ortalama fiyatlar tam olarak bilinmiyor.

TÜİK, bu ay gıda enflasyonunu yüzde 71,1 olarak açıkladı. Bu oranın halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan uzak olduğunu kaydeden DİSK Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) TÜİK verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 71,2 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 87,3 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 81,1 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 93 ve en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 111,7 olarak gerçekleşti.

DİSK-AR’ın TÜİK’in mikro veri setlerinden yararlanarak hazırladığı araştırma bültenine göre açıklanan (resmi) enflasyon ie hissedilen (algılanan) enflasyon arasında uçurum var. 2023 yılında hissedilen enflasyon, açıklanan (resmi) enflasyonun yaklaşık iki katı oldu. Ortalama hissedilen (algılanan) enflasyon 2023’teki ortalama açıklanan (resmi) enflasyonun 53 puan üzerinde hesaplandı.