Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına TKP ve Kadın Dayanışma Komiteleri'nden tepki

AKP'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı Danıştayca onaylandı. Biz kadınlar ne kadın düşmanlığı tescilli AKPden ne de onun yargısından hiçbir zaman medet ummadık, ummayız.

Yaşamlarımızı da, eşitlik ve özgürlüğü de mücadelemizle kazanacağız. Bu karanlığı mutlaka yırtacağız.

20 yıl boyunca kadın cinayetleri her geçen gün artarken AKP arsızca "devrim yaptık" dedi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek bizleri şiddete daha da açık hale getirdi.

AKP koalisyonu işlenen her kadın cinayetinden sorumludur; hesabını mutlaka soracağız.