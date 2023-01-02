Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına TKP ve Kadın Dayanışma Komiteleri'nden tepki

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, Danıştay'ın bugün verdiği nihai kararla resmileşti.
Duruma tepkiler sürüyor. Danıştay'dan bugün verilen kararda İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin 'hukuka uygun olduğu' söylenmişti.
Konuya ilişkin Kadın Dayanışma Komiteleri'nden (KDK) yapılan açıklamada "AKP koalisyonu işlenen her kadın cinayetinden sorumludur; hesabını mutlaka soracağız" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
AKP'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı Danıştayca onaylandı. Biz kadınlar ne kadın düşmanlığı tescilli AKPden ne de onun yargısından hiçbir zaman medet ummadık, ummayız.
Yaşamlarımızı da, eşitlik ve özgürlüğü de mücadelemizle kazanacağız. Bu karanlığı mutlaka yırtacağız.
20 yıl boyunca kadın cinayetleri her geçen gün artarken AKP arsızca "devrim yaptık" dedi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek bizleri şiddete daha da açık hale getirdi.
AKP koalisyonu işlenen her kadın cinayetinden sorumludur; hesabını mutlaka soracağız.
Türkiye Komünist Partisi'nden yapılan açıklamada ise "Kadınlar AKP karanlığını mutlaka yırtıp atacak!" denildi.
TKP'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
AKP Batıya şirin görünmek için imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’nden tarikatlara şirin görünmek için çekildi. Danıştay çekilme kararını onadı.
AKP en az tarikatlar kadar kadın düşmanı, en az emperyalist Batı kadar ikiyüzlüdür. Kadınlar AKP karanlığını mutlaka yırtıp atacak!
AKP Batıya şirin görünmek için imzaladığı #istanbulsözleşmesi’nden tarikatlara şirin görünmek için çekildi. Danıştay çekilme kararını onadı.— TKP (@tkpninsesi) January 2, 2023
AKP en az tarikatlar kadar kadın düşmanı, en az emperyalist Batı kadar ikiyüzlüdür. Kadınlar AKP karanlığını mutlaka yırtıp atacak! pic.twitter.com/WGsR7XLZ5a