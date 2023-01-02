Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi

Danıştay Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair nihai kararını verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesini “hukuka uygun” buldu.

HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, sözleşmeden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddeden Danıştay 10. Dairesi’nin kararı oyçokluğuyla onandı. Kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı almasını takiben "çekilme kararının iptali" istemiyle Danıştay'a çok sayıda dava açılmıştı.

4 ayrı duruşma yapan Danıştay 10. Dairesi, iptal istemini 19 Temmuz’da reddetti. Kararda, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine dair cumhurbaşkanı kararının "hukuka uygun olduğu" belirtildi.

"Dava konusu cumhurbaşkanı kararında yetki ve şekil unsurları yönünden hukuka aykırılık görülmemiştir" denilen kararda Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama ve fesih yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu vurgulandı.

Davacılar bir bir kararı temyiz etti. Dosya son karar mercii olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı. İDDK müzakereler sonunda oyçokluğuyla temyiz itirazlarının reddine karar verdi. Sözleşmeden çekilmeye ilişkin cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddeden Danıştay 10. Dairesi’nin kararı onandı. Kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde açıklanacak.