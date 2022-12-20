Danıştay üyeleri: İmamoğlu, karar kesinleşse de görevden alınamaz

Danıştay üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar kesinleşse bile görevden alınamayacağını söyledi.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, Belediye Kanunu’nun İmamoğlu’nu ilgilendiren 47’nci maddesinde ‘şahıslara ya da kamu kurumlarına hakaret’ diye bir suç belirtilmediğini gerekçe göstererek, kararı Danıştay üyelerine sordu. Aydemir yazısında, “Danıştay üyelerine sordum. Konuştuklarımın tamamı İmamoğlu hakkında karar kesinleşse dahi görevden alınamayacağını söylüyor. Çünkü hakaret suçu, belediye başkanlığına engel teşkil etmiyor” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı’nın istinaf veya Yargıtay mahkemelerinden onaylansa dahi görevden el çektirilemeyeceğini yazan Aydemir, “İmamoğlu kararı istinaf ve Yargıtay’dan dönebilir veya onanabilir. Bu durumda dahi, İçişleri bakanının Danıştay’a başvurusundan görevden el çektirme diye bir karar çıkmaz. Danıştay’dan kiminle konuştuysam aynı yorumda bulundu" dedi.