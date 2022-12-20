Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır, boğarız sizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis’teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da grup toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu Ankara'ya davet etmişti. İkili bugün grup toplantısı öncesi bir görüşme gerçekleştirdi.

Grup toplantısında Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanmayın halkın iktidarını mutlaka kuracağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden 85 milyonu kucaklayacağız, bunun sözünü veriyorum. Bu ülkeye demokrasiyi beraber getireceğiz" dedi.

'Sahte raporlar aldırdılar, arkasındaki güç kim?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuğa istismar açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu konuyla ilgili "6 yaşındaki bir çocuğa sistemli tecavüz edilmesi ve bunun karşısında iktidarın suskun olması... Bunlarda vallahi de billahi de vicdan, erdem, ahlak yok. Bakan geldi diyor ki 2 yıldır olaydan haberimiz var. Devleti, savcıları, polisleri çalıştırmadılar, sahte raporlar aldırdılar, arkasındaki güç kim?" ifadesini kullandı.

Soylu'ya sert çıkış

İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Önce düzmece bir dava açtılar Sonra saray bu mahkemeye müdahale etti. Asla çıkarılamayacak bir kararı bu mahkemeden çıkardılar. Her şeyi alenen yaptılar. 85 milyonun önünde adaleti açıkça katlettiler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İmamoğlu'yla ilgili açıklamalarını sert bir dille eleştiren ve Soylu'ya "fotoroman" diyen seslenen Kılıçdaroğlu "Sen kimsin Süleyman Soylu? Sen İmamoğlu'nun tırnağı olamazsın" dedi.

Kılıçdaroğlu,Soylu'ya "İmamoğlu'nun adını ağzına almak için önce bir ağzını yıkayacaksın. Neymiş 16 milyonun sevgilisini görevden alacakmış, sen kimi görevden alıyorsun? Biz dedik, İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır. Boğarız sizi" diye konuştu.

'Ekrem İmamoğlu'yla baba oğul gibiyiz'

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu'yla baba oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Erdoğan'a da insani olarak bir şey söylemek isterim. İhtiras doymak bilmeyen bir canavardır. İhtirasının esiri olma. İhtirasına teslim olma. Sana öğretmediler mi adaletin ne olduğunu, dürüstlüğün ne olduğunu? Herkes Bay Kemal'i beklesin" diyerek toplantıyı sonlandırdı.