Danıştay, TTB'nin İstanbul Sözleşmesi başvurusunu reddetti

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin reddine ilişkin Danıştay kararı hakkındaki temyiz başvurusu oyçokluğuyla reddedildi.

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi", 20 Mart 2021’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise söz konusu kararı ‘hukuka uygun’ bulmuştu.

Bunun üzerine TTB, 30 Ağustos 2022’de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, TTB’nin başvurusunu oyçokluğuyla reddetti ve Danıştay 10. Dairesi’nin kararını onadı.