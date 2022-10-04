Danıştay savcısı: Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne fakülte kurmak anayasaya aykırı

Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Melih Bulu'nun atanması ile birlikte protestolar başlamış ve Bulu'nun yönetim kurulundaki pozisyonlara getirmek istediği akademisyenler görevi kabul etmemişti.

Akademisyenlerin yönetim kurulundaki görevi kabul etmemesinin ardından Şubat 2021 tarihinde Erdoğan'ın imzasıyla üniversiteye hukuk ve iletişim fakültelerinin kurulması kararlaştırılmıştı. Yönetim kurulundaki boş kalan görevlerin ise kurulması planlanan fakültelerin akademik kadrosuyla doldurulacağı savunulmuştu.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla fakülte açılması uygulamasının Anayasa’nın 130’uncu maddesindeki üniversite özerkliğini ihlal ettiği gerekçesiyle söz konusu karar Eğitim-Sen tarafından Danıştay'a taşınmıştı.

Fakültelerin kuruluşunun iptal edilmesi gerektiği belirtildi

Danıştay Savcısı Fikriye Doğru tarafından Danıştay 8’inci Daire için hazırlanan düşünce metninde; Eğitim-Sen’in konuya ilişkin dava açma yeterliliği olduğu, 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu’nun Ek 30’uncu Maddesi’nde fakülte kurma hakkının cumhurbaşkanına verilmesinin Anayasa’nın 130’uncu maddesine uymadığı ve üniversite özerkliği doğrultusunda fakültelerin kanunla kurulması gerektiği belirtildi.

Metinde; Ek 30’uncu maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması gerekliliği vurgulanırken Danıştay 8’inci Dairesi'nin bu yola başvurmadığı takdirde var olan yasal yapı üzerinden fakültelerin kuruluşunun iptal edilmesi gerektiği aktarıldı.