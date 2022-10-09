Danıştay onay verdi: Taksilerde 'kamera sistemi' dönemi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, taksilere 7/24 çalışacak şekilde iç kamera sistemi takılmasına dair Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarını hukuka uygun buldu.

Kurul, UKOME kararıyla kamu düzeni ve güvenliğinin korunması ve şoför ve yolcu güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı ifade etti.

Beş yılı aşkın süredir farklı mahkemelerden çıkan farklı kararları değerlendiren Danıştay'ın kararında "Sonuç olarak, kamusal alan niteliğini haiz bulunduğu kuşkusuz olan ticari taksi türü araçların iç kısmının ses ve görüntü kaydı yapabilen kamera sistemi ile izlenmesinin, gerek şoför gerekse yolcu bakımından özel hayatın gizliğini ihlal ettiğinden söz edilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır" denildi.