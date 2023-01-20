Danıştay: İmamoğlu ihaleden suçlanamaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın şikayeti üzerine "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açıldı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlu’na açıklan davayı köşesine taşıdı.

Saymaz, “İmamoğlu, mağduru ve müştekisi sayılması gereken davada sanık sıfatı taşıyorsa bu fesat, kanserli bir hücre misali demokratik düzene sıçramış demektir” dedi.

İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu’nun seçimi kazanmasından bir yıl sonra, 2020’de, Beylikdüzü Belediyesi’nde 2015 yılında yapılmış altı ihaleye ilişkin İmamoğlu’nun da aralarında olduğu belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verdi.

Saymaz, İmamoğlu’nun hiçbir ihalede imzası ve onayı olmadığını ve İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, soruşturma iznine itirazda bulunduğunu belirtti. Saymaz, Danıştay 1. Dairesi’nin 20 Ekim 2020’de oyçokluğuyla verdiği kararda, İmamoğlu’nun hiçbir ihalede harcama yetkilisi olmadığı ifade edildiğini söyleyerek şunları aktardı:

"İhalelere ait belgelerde imzası olmayan, belgelerin düzenlenmesine katkısı tespit edilmeyen, ihalelerle ilgili süreçte talimat verdiğine ya da dolaylı da olsa yönlendirmede bulunduğuna dair delil olmayan belediye başkanına cezai sorumluluk yüklenemeyeceği…"

Dosya savcılığa gönderildi

İmamoğlu hakkında açıklan davaya dair bilgi veren Saymaz, söz konusu iddianın ihaleye fesat karıştırma kapsamına girdiği, savcılık tarafından doğrudan soruşturulması gerektiği ifade edildi. Bu nedenle İmamoğlu ve altı belediye görevlisi için soruşturma izni verilmesine ilişkin karar kaldırılırken, dosya savcılığa gönderildiğini belirtti. Saymaz yazısında şunları belirtti:

"Karara üye hakim Mevlüt Atbaş itiraz etti. Atbaş, İmamoğlu’na isnat edilen suçların üst yönetici olarak denetim ve gözetim görevini yerine getirmeyerek, usulsüzlüğün tespitini sağlamamak ve görevlerini ihmal edenlere işlem yapmamak anlamına geldiğini kaydediyor. Bu suçun görevi kötüye kullanmak kapsamına girdiğini, ihaleye fesat karıştırma ve suça iştirakle bir ilgisinin bulunmadığını kaydediyor. Atbaş, İçişleri Bakanlığının soruşturma izni verilmesine ilişkin kararının Danıştay 1. Dairesi tarafından kaldırıldığını vurguluyor.

Görev sebebiyle verilen soruşturma izinlerinin kaldırılmasıyla bu suçlar için ceza soruşturması yapılamayacağını ve savcılıklarca tesis edilecek bir işlemin olmadığını kaydediyor. Atbaş, 'Soruşturma izni kaldırılan bir kararın savcılığa gönderilmesi yasal düzenlemeye aykırıdır' diyor.

Diyor ancak…

Savcılık bildiğini okuyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bu dosyayı bilirkişiye verdi. Bilirkişi 4 Temmuz 2022’de savcılığa sunduğu raporunda, ihaleye fesat karıştırıldığını, kamunun 250.086,50 TL zarara uğratıldığını ileri sürdü.

Savcılık bu rapor doğrultusunda İmamoğlu ve altı belediyeciye ihaleye fesat karıştırmak suçundan üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İddianamede, İmamoğlu’nun üst yönetici olarak denetim ve gözetim görevlerini yerine getirmediği iddia ediliyor."