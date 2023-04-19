Danıştay Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylanan planları iptal etti

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamu yararına aykırı, altyapı ve ulaşım sorunlarına yol açacak yüksek yoğunluklu yapılaşma öngören plan değişikliklerini yargıya taşımaya devam ediyor.

Danıştay 6. Daire, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda, Gölbaşı, Tuluntaş Mahallesi, 1416 ve 1417 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığının 16/04/2019 tarih ve 924 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli nazım, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerini iptal etti.

'Kamu yararına aykırı'

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Kent topraklarının ranta kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu plan değişikliğinde de nüfus, yapı yoğunluğu arttırılmış olup sosyal ve teknik altyapı dengesi bozularak bölgenin yapılaşma bütünlüğü ortadan kaldırılmaktadır. Plan değişiklikleri ‘alana özel’ bir değişiklik niteliği taşıdığından, ayrıcalıklı bir durum yaratılması söz konusudur. Mahkeme iptal gerekçesinde ‘Dava konusu plan değişiklikleri ile oluşturulan kentsel gelişme kurgusunun ve öngörülen yapı ve nüfus yoğunluğunun, bölgenin doğal niteliği haiz mevcut durumu ile uyumsuz olduğu, yapılaşma koşullarının çevre ve imar bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu, dava konusu imar planı değişikliklerinin bu yönüyle de şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu’ ifadelerine yer verilerek, bir kez daha haklılığımız ortaya konmuştur” dedi.

Yargı: Mimarlar Odası hukuka aykırı imar uygulamalarını konusu yapma ehliyetine sahiptir

Candan, mahkemenin gerekçesinde, “TMMOB Mimarlar Odası, yasalara, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı imar uygulamalarını kendi kuruluş amacı doğrultusunda dava konusu yapma ehliyetine sahiptir, ehliyeti anayasadan aldığımızın altını bir kez daha çizmiştir. Mimarlar Odası’nın dava açma ehliyeti yok diye savunma yapan, kurumlara, belediyelere verilen bu cevap kıymetlidir” diyerek Danıştay'ın davalı idarenin ehliyet itirazını da yerinde görmediğini bildirdi.

“Bilimsel planlama ilkelerine göre, insanlar daha sağlıklı çevrelerde yaşasınlar, kentleşme süreci rant odaklı değil bilimin ışığında gelişsin diye dava açıyoruz. Mimarlar Odası'nın kamu yararına ilişkin dava açma ehliyetleri anayasal güvence altındadır. Dava açma ehliyetimizi sorgulayanlara verilmiş bu cevap, sistemin sigortalarıdır” diyen Candan, mahkemenin bilirkişi raporunu esas aldığını belirtirken, bilim insanlarının mahkemeye sundukları raporda, yaklaşık 300 bin kişilik nüfus barındıracak bir kentsel gelişme öngörüsü getiren plan değişikliğinin yaratacağı sorunlara dikkat çekildiğini bildirdi.

Candan, bilirkişi raporunda yer alan "Gölbaşı Mogan Gölü sistemini besleyen aküferlerin korunması açısından önemli bir bölge olduğu dikkate alındığında, 300 bin kişi üzerinde bir nüfus öngören kentsel gelişme önerisinin ve bu önerinin Özelleştirme İdaresi taşınmazlarını kapsayan kısmının doğru bir yer seçimi kararı olmadığı" ifadelerine de dikkat çekti.