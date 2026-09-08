Danimarka'nın Bayrak Günü'nde Nazi sevdalıları yürüdü, polis ırkçılık karşıtlarına saldırdı

Danimarka’da Ulusal Bayrak Günü çatışmalara sahne oldu. Kopenhag’da kendisini “Danimarka Halkı” olarak adlandıran faşist oluşum ile “Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Ortak Girişim” grubu karşı karşıya geldi.

Facebook üzerinden örgütlenen “Danimarka Halkı” isimli oluşum, “Danimarka'nın İslamlaştırılmasına hayır”, “Danimarka korunmalı ve Danimarkalı kalmalıdır”, “Adil ve gerçekçi geri göç politikalarını savunuyoruz”, “Özgürlüğü, güvenliği ve Danimarka kültürünü savunuyoruz” gibi ifadeler kullanarak günler öncesinden eylem çağrısına başlamıştı.

Bu çağrı üzerine, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağcı hareketlerle mücadele etmek için kurulan "Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Ortak Girişim" grubu karşı yürüyüş düzenleme kararı aldı.

“Danimarka Halkı”nın yürüyüşü sırasında neo-Naziler siyah maskelerle ve Nazi selamlarıyla sokaklarda boy gösterdi. İki grup saat 12.00’de birbirlerine birkaç yüz metre mesafede konumlandı. Yaklaşık iki saat sonra taraflar karşı karşıya geldi. Danimarka ulusal haber sitesi TV2’nin aktardığı bilgilere göre, çatışma sırasında havai fişekler atıldı. Polis ise ırkçılık karşıtı gruba coplarla müdahale etti. İki kişi gözaltına alındı.

Ulusal Bayrak Günü nedir?

Danimarka’da 2009 yılında Ulusal Bayrak Günü ilan edilen 5 Eylül, ülkenin silahlı kuvvetler mensuplarını ve görevde hayatını kaybedenleri anma günü. Bu tarihte parlamento, hükümet veya bakanlık kararıyla yurt dışındaki bir göreve gönderilen Danimarka Silahlı Kuvvetleri, Acil Durum Yönetim Ajansı, Polis, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Hizmetleri mensupları anılıyor.

5 Eylül tarihi, 2004'te Kosova ve 2006'da Afganistan'da görev yapan er Kim Eg Thygesen'in önerisiyle gündeme gelmişti. Öneri, 2009 yılında Danimarka hükümeti tarafından onaylanarak Ulusal Bayrak Günü ilan edildi. Kopenhag'daki ana etkinliğin yanı sıra Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland genelinde çeşitli yerel etkinlikler düzenleniyor. Kale anıtında resmi çelenk bırakma töreni yapılıyor, devlet kurumlarının temsilcileri anma törenine katılıyor ve bu yıl görevlendirilenler için Parlamento Meydanı'nda geçit töreni düzenleniyor.

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