Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kuran yakma eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın yine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı büyükelçilikleri önünde Kuran yakıma eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, beşinci kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Maslahatgüzar, 18, 21, 22 ve 23 Ağustos'ta da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.