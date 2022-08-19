Danimarkalı patron Göztepe'nin çoğunluk hissesini satın aldı

Danimarkalı patron Rasmus Ankersen'in CEO'luğunu yaptığı Sport Republic şirketi, TFF 1. Lig'de yer alan Göztepe Spor Kulübü hisselerinin yüzde 70'ini satın alarak kulübün yönetimini devraldı.

Konuya dair sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Göztepe, paylaşımında "İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte" ifadelerine yer verdi.

Sport Republic şirketinin sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Southampton ise Göztepe'ye yönelik sosyal medyadan "Sport Republic ailesine hoş geldin" paylaşımını yaptı.

Southampton'ın paylaşımına cevap veren Göztepe ise "Hoş bulduk, İzmir'de kalpler birlikte atıyor" ifadelerini kullandı.