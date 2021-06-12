Danimarkalı futbolcu Eriksen maç sırasında fenalaştı

Danimarka - Finlandiya maçında Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen fenalaştı. Karşılaşmanın 43. dakikasında Eriksen topsuz alanda yere yığıldı.

Yerde hareketsiz kalan Eriksen için sağlık görevlileri müdahale için oyun alanına geldi.

Futbolcuya kalp masajı yapıldı ve ardından sedyeyle sahadan çıkarıldı.

UEFA, Danimarka-Finlandiya maçının ertelendiğini, Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve oyuncunun durumunun stabil olduğunu duyurdu. Danimarka Futbol Federasyonu ise Eriksen'in bilincinin açık olduğunu, hastanede futbolcuya tetkikler yapıldığını belirtti.

UEFA, Danimarka - Finlandiya maçının TSİ 21.30'da kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Maçın kalan bölümünde ilk yarının son 4 dakikası oynanacak, 5 dakikalık devre arasının ardından da ikinci yarı oynanacak.