Danimarka ve İsveç Ukrayna'ya anti-tank silahları gönderiyor

Danimarka ve İsveç yetkilileri, Ukrayna'ya silah tedarik edeceklerini açıkladılar.

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Danimarka ve İsveç yetkilileri, Rusya'nın harekatının ardından Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat yardımı yapacaklarını açıkladılar. 

Reuters'ın haberine göre, Danimarka Ukrayna'ya 2 bin 700 adet anti-tank silahı gönderecek. Danimarka'nın silah paketini genişletebileceği kaydedildi.

İsveç hükümeti, Ukrayna'ya 5 bin anti-tank silahı göndereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ayrıca 5 bin çelik yelek ve kask gönderileceği, gıda yardımı yapılacağı ve insani yardım kapsamında 50 milyon dolarlık ek bir yardım gönderileceği belirtildi.

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