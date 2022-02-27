Danimarka ve İsveç Ukrayna'ya anti-tank silahları gönderiyor

Danimarka ve İsveç yetkilileri, Rusya'nın harekatının ardından Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat yardımı yapacaklarını açıkladılar.

Reuters'ın haberine göre, Danimarka Ukrayna'ya 2 bin 700 adet anti-tank silahı gönderecek. Danimarka'nın silah paketini genişletebileceği kaydedildi.

İsveç hükümeti, Ukrayna'ya 5 bin anti-tank silahı göndereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ayrıca 5 bin çelik yelek ve kask gönderileceği, gıda yardımı yapılacağı ve insani yardım kapsamında 50 milyon dolarlık ek bir yardım gönderileceği belirtildi.