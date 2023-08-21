Danimarka ve Hollandalı diplomatlar bakanlığa çağrıldı

Danimarka’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği ve Lahey Büyükelçiliği ile bazı ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kuran'a yönelik eylemlerden dolayı bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

ANKA'nın Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye dayandırdığına göre; Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos 2023 tarihinde de aynı konuda Bakanlık’a çağrıldı. Görüşmelerde, devam eden bu saldırılardan duyulan rahatsızlık bildirildi. Bu eylemlerin en güçlü şekilde kınandığı ve protesto edildiği bir kez daha vurgulandı.