Danimarka Ukrayna'da savaşa gitmek isteyenleri engellemeyeceğini duyurdu

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen "gönüllü" vatandaşlarının Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya gitmelerine izin vereceklerini duyurdu.

Frederiksen yaptığı açıklamada "Bu herkesin yapabileceği bir seçim. Bu burada yaşayan tüm Ukraynalılar için ve aynı zamanda çatışmaya doğrudan katkıda bulunabileceğini düşünen diğerleri için de geçerli" dedi.

Danimarka Başbakanı "Ukrayna tarafında çatışmaya katılmak için Ukrayna'ya gitmekten herhangi birini yasal olarak alıkoyabilecek hiçbir şey ilk bakışta yok" ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmak isteyen İngiltere vatandaşlarını destekleyeceklerini söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün yaptığı açıklamada ülkesinde Rusya'ya karşı savaşacak uluslarası gönüllü tugayları oluşturulmasını istemiş ve bunun için Ukrayna'nın büyükelçiliklerini adres göstermişti.