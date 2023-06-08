Damacana fiyatlarına zam geliyor

Döviz kurundaki artışı ve artan maliyetler nedeniyle damacana su fiyatına yeni zam gündeme geldi.

2022’de su fiyatları ikiye katlanırken bu yılın başında da damacanaya markaya göre 5-8 TL arası zam gelmişti. Geçen ay da bazı markalar 7,5 TL zam yaptı. Türkiye’de 300 markanın faaliyet gösterdiği paketli su pazarında ortalama damacana su fiyatı 50 lirayı aştı.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, GetirSu Başkan Yardımcısı Hakan Kal, “Bu ay ve temmuzda suya yeni zam olursa sürpriz olmaz. Su fiyatları arttıkça tüketici de yüksek fiyatlı markalardan düşük fiyatlı su satan markalara yöneldi” dedi.