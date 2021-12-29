Dalış için askeri helikopter iddiası: Gazeteci Çağatay’ın bahsettiği isim Varank mı?

Gazeteci Ali Çağatay, Dersim'de operasyonlar için kullanılan bir askeri helikopterin, Sivas’a gelip bir bakanı aldığını ardından da Gökpınar Gölü’ne dalış için götürdüğünü yazdı. Çağatay’ın bahsettiği tarihte Bakan Varank, Gökpınar Gölü’nde dalış yapmıştı.

Çağatay’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

” Tarih: 11 Temmuz 2021 Yer: Gürün Hava rotası: Ovacık-Sivas-Gürün.

Ovacık’ta operasyonlar için kullanılan bir askeri helikopter havalanıyor. Önce Sivas’a uçuyor. Oradan VİP yolcusunu alıyor ve Gürün’e hareket ediyor. VİP yolcunun dalış hobisi vardır; amatör dalgıçtır. Helikopter VİP yolcusunu Gökpınar Gölü’ne indiriyor. VİP yolcu, dalış tutkusunu tatmin ediyor, helikopter havalanarak Sivas’a uçuyor, VİP yolcu iniyor ve helikopter boş olarak görev yeri olan Ovacık’a dönüyor. Kalekol savunmalarında havadan indirme görevleri icra eden askeri helikopter, dalış sporu için bir tam gün VİP yolcuya tahsis edilmiştir. Helikopterin görevdışı kullanımı, harcanan yakıt, askeri personelin amaçdışı bir işe koşulması, suistimal, istismar ve devlet imkanlarının seferber edilmesi.. Baska söze gerek var mı?”

Çağatay sosyal medyada paylaştığı tweeti Sputnik Türkiye radyosunda yaptığı programında da anlattı. Bakan ismi vermeyen Çağatay, hangi bakan olduğunu izleyecilerine sordu.

Çağatay'ın bahsettiği isim Varank mı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 11 Temmuz 2021’de Gökpınar Gölü’ne dalış yapmıştı. Varank, “Yaz kış 11 derece. Şu an yazda olduğumuz için tabii aşağısı biraz soğuk, aşağıda üşüdük. Ama aşağıdaki o berraklık, adeta akvaryum içinde yüzme hissi veriyor. Dolayısı ile muhteşem bir deneyim” demişti.

Çağatay’ın bahsettiği ismin Varank olup olmadığı bilinmiyor.