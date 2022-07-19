Dalaman Havalimanı'nın İspanyollara satışı tamamlandı

İspanyol havacılık ve altyapı şirketi Ferrovial, Muğla'da Dalaman Havalimanı'nın yüzde 60'ını satın alma konusunda Şubat ayında YDA ile vardığı nihai anlaşmayı tamamladı.

Ferrovial'ın yaptığı açıklamaya göre, havaalanının işletme hakkı 2042'ye kadar devam edecek. Satın alma anlaşmasının planlandığı gibi tamamlandığı belirtildi.

Ferrovial Dalaman Havalimanı işletme hakkının yüzde 60'ını 140 milyon avroya YDA Grubu'ndan satın almak için 17 Şubat'ta anlaşmıştı. Şubattaki anlaşmada sürecin, yılın ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği de ifade edilmişti.