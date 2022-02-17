Dalaman Havalimanı İspanyollara satıldı

İspanyol havacılık ve altyapı şirketi Ferrovial, Dalaman havalimanı işletme hakkının yüzde 60’ını alıyor.

İki şirketten yapılan ortak açıklamada işlemin düzenleyici kurumların onayı ardından yılın ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

YDA 2042’ye kadar işletme hakkına sahip

İşlemde satış tarafı danışmanlığını Ünlü&Co üstlendi. YDA havalimanını 2042’ye kadar işletme hakkına sahip. YDA Group aynı zamanda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) 2003’te Yap-İşlet-Devret modeline göre açmış olduğu Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nin yapım ve işletim ihalesini kazanmış, 2006’dan itibaren işletmesini sürdürüyor.

YDA’nın internet sitesinde yer alan bilgilerde şu ifadelere yer veriliyor:

“YDA Group; DHMİ’nin 7 Mart 2014’te düzenlediği ihalede en yüksek teklifi vererek halihazırda 2006’dan bu yana Dış Hatlar Terminali’ni işletmekte olduğu Dalaman Uluslararası Havalimanı'nın iç ve dış hatlarının işletme hakkını 26 yıllığına kazanmıştır.

705 Milyon Euro+KDV karşılığında iç ve dış hatlar terminallerinin işletme hakkını devralan YDA Group; Dalaman Havalimanı'nın uluslararası proje finansmanı ile yapını tamamladığı Yeni Terminal Binası'nın 162 Milyon Avro’luk Yatırım Kredisi Sözleşmesi'ni Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve UniCredit Bank ile imzalamıştır.”