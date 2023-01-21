Daha önce küme düşürülmüştü: Juventus'a bir büyük ceza daha

İtalya Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, federasyon spor hakimliğinin, adı haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermek gibi mali yolsuzlukların incelendiği adli soruşturmaya karışan Juventus'a mevcut futbol sezonundan geçerli olmak üzere 15 puan silme cezası verdiği belirtildi.

Verilen puan silme cezasına ek olarak, kulübün eski yöneticilerine de farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezası uygulandı. Buna göre, Eski Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici 30 ay, Eski Juventus Başkanı Andrea Agnelli 24 ay, Eski CEO Maurizio Arrivabene 24 ay, Eski Başkan Yardımcısı Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti aldı.

FIGC Spor Savcılığı, gün içinde Juventus için 9 puan silme cezası istemişti. 2022-2023 sezonunda 18 haftası geride kalan Serie A'da 37 puanla 3. sırada bulunan Juventus'un 15 puan silme cezasının ardından 22 puanla 11. sıraya gerilemesi bekleniyor.

Bu arada açıklamada, Juventus ile beraber benzer suçlamalardan yargılanan diğer 8 kulübe ise herhangi bir ceza verilmediği ve adı geçen diğer kulüp yöneticilerinin de beraat ettiği kaydedildi.

Juventus kulübü daha önce de şampiyon olduğu 2006 yılında şikeye karıştığı gerekçesiyle küme düşürülmüştü.

Juventus 36 şampiyonlukla İtalya Seria A'nın en başarılı kulübü olarak ilk sırada yer alıyor.