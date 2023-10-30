Dağıstan'da bir grup İsrail uçağının indiği havalimanını bastı: 60 gözaltı

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Mahaçkale Havalimanı’nda İsrail’den Yahudilerin geldiğini öğrenen yüzlerce kişi uçağın inişiyle eş zamanlı olarak havalimanına baskın yaptı.

Bir grup havalimanı içerisinde öfkeyle İsraillileri ararken, bir grup da piste koştu ve uçağın etrafını sardı. Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Saldırganlarla polis arasında çıkan arbedede dokuz polis memuru yaralandı. Altmış kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Rusya'nın federal soruşturma kurumu olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dağıstan Devlet Başkanı Sergey Melikov, havalimanında yaşanan olayın ''büyük bir kanun ihlali'' olduğuna dikkat çekerek, "Yasaklı bir şey yapmamış silahsız insanlar için bir güruh halinde beklemenin cesaretle hiçbir ilgisi yok" dedi.

İsrail de havalimanındaki olayın ardından Rus yetkililere çağrı yaparak yetki alanlarındaki İsrailliler ve Yahudileri korumalarını talep etti.