26 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe giren 'Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılan Tarımsal Destek Ödemeleri' üzerinden kesilen gelir vergisi kesintilerinin iadesi kararı alındığını belirten CHP Tarım Politikalarından sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan

Sarıbal, bu paranın çiftçilere hala ödenmediğini dile getirdi.

Üç aydır ödeme yok

"10 Aralık 2021 tarihinde Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanarak, konuyu yargıya taşımayacaklarını taahhüt eden bir matbu dilekçeyi imzalamaları halinde, çiftçilere, destek kesintilerinin faizi ile ödeneceği söylendi. Başvurular için 31 Aralık son gün olarak belirlendi. Çiftçiler gereken imzalı başvuruları yaptılar. Ama son başvuru tarihinin üzerinden 3 ay geçti, ödeneceği söylenen kesintilere ilişkin hiçbir gelişme yaşanmadı" diyen Sarıbal, "Çiftçimiz zaten doğru dürüst bir destek almıyor. Verdikleri üç kuruş destekten de yıllarca stopaj adına kesintiler yaptılar. Bunun yasal olmadığı mahkemelerce karar altına alınınca yasal düzenleme yaptılar ve kesintileri vereceklerini söylediler. Aradan aylar geçti. Kimseden ses seda yok" ifadesini kullandı.

'Para pul olduktan sonra vermişlerdi'

Geçen yıl kuraklıktan kaynaklı gelir kaybına uğrayan çiftçiler için destek kararı alındığını hatırlatan Sarıbal, “Kuraklık için verdikleri desteği de ekim dönemi bittikten, para pul olduktan sonra vermişlerdi. Şimdi de desteklerden yapılan kesintilerin ödemesini unutulmaya bıraktılar. ‘Dağı taşı ekin’ demek kolay. Önce çiftçinin hakkı olan parayı verin” diye tepki gösterdi.

Sarıbal, “Bahar ekim dönemine girilirken, söz verilen destek kesintileri iadesi biran önce çiftçiye ödenmeli. Çiftçiye küçük de olsa bir katkı sunmalı. Bunun için konuyu Meclis’e taşıdık. Hazine ve Maliye Bakanından bir cevap alabilirsek, biz de çiftçilerimizle paylaşacağız” dedi.

Sarıbal, Nureddin Nebati'nin yanıtlaması talebiyle şu soruları dile getirdi: